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Railwaytown SRC induction

Tuesday, 20th March, 2018

(Back row, from left) Abbashay-Star Pinnuck, Malarkai Taylor, Talan Pitt, Janica Lohman, Cohan Siemer, Brier Cattermole, (Middle row, from left) Logan Ferguson, Henry Siemer, Jett Collins, Maddie O’Neill, Austin Clavel, Baylon Henderson, Cameron Dunne, (Front row, from left) Cohen Clavel, Eamon Clavel, Eva Novello and Kyreece McEvoy. Picture: Myles Burt (Back row, from left) Abbashay-Star Pinnuck, Malarkai Taylor, Talan Pitt, Janica Lohman, Cohan Siemer, Brier Cattermole, (Middle row, from left) Logan Ferguson, Henry Siemer, Jett Collins, Maddie O’Neill, Austin Clavel, Baylon Henderson, Cameron Dunne, (Front row, from left) Cohen Clavel, Eamon Clavel, Eva Novello and Kyreece McEvoy. Picture: Myles Burt

School Captains

Jett Collins, Maddie O’Neill and Austin Clavel.

Class Representatives

1/2M Eva Novello and Eamon Clavel

2/3R - Kyreece McEvoy and Baylon Henderson

4/5G - Henry Siemer and Cohen Clavel

5/6H - Cameron Dunne and Logan Ferguson

House Captains

Darling Captain: Janica Lohman

Darling Vice-Captain: Talan Pitt

Murray Captain: Malarkai Taylor

Murray Vice-Captain: Abbashay-Star Pinnuck

Library Monitors

Cohan Siemer and Brie Cattermole

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