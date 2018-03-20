Railwaytown SRC induction
Tuesday, 20th March, 2018
(Back row, from left) Abbashay-Star Pinnuck, Malarkai Taylor, Talan Pitt, Janica Lohman, Cohan Siemer, Brier Cattermole, (Middle row, from left) Logan Ferguson, Henry Siemer, Jett Collins, Maddie O’Neill, Austin Clavel, Baylon Henderson, Cameron Dunne, (Front row, from left) Cohen Clavel, Eamon Clavel, Eva Novello and Kyreece McEvoy. Picture: Myles Burt
School Captains
Jett Collins, Maddie O’Neill and Austin Clavel.
Class Representatives
1/2M Eva Novello and Eamon Clavel
2/3R - Kyreece McEvoy and Baylon Henderson
4/5G - Henry Siemer and Cohen Clavel
5/6H - Cameron Dunne and Logan Ferguson
House Captains
Darling Captain: Janica Lohman
Darling Vice-Captain: Talan Pitt
Murray Captain: Malarkai Taylor
Murray Vice-Captain: Abbashay-Star Pinnuck
Library Monitors
Cohan Siemer and Brie Cattermole
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